Магазин проекторов в Москве

Projector24 — специализированный магазин проекторов с демонстрацией. Наш каталог объединяет более 1000 позиций проекционной техники мировых брендов различной стоимости и категорий предназначения. Это продукция популярных торговых марок в области бытовой электроники. Она имеет российские сертификаты соответствия, что подтверждает ее качество и безопасность. По всей стране работают сервисные центры, уполномоченные на проведение гарантийного ремонта и текущего профилактического обслуживания.

Своих клиентов мы приглашаем посетить демонстрационный зал, – шоурум, который находится в Москве. У вас представится возможность самому оценить качество изображения на экранах разных размеров. Здесь можно сравнить работу нескольких устройств.

Практическая информация, которую вы получите, поможет сделать осознанный выбор нужной модели. Если необходимо, мы приедем к вам и организуем выездную демонстрацию на месте.

Вы не останетесь один на один с вашей покупкой. Мы оказываем услуги по установке, подключению и настройке проекционного оборудования.

Такая аппаратура относится к разряду высокотехнологичных электронных устройств. Они требуют от владельца определенного опыта и знаний. Загляните в наш блог. Здесь публикуется множество полезных материалов, которые позволяют уверенно ориентироваться в вопросах проекционной техники.