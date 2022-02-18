Москва
Projector24 — специализированный магазин проекторов с демонстрацией. Наш каталог объединяет более 1000 позиций проекционной техники мировых брендов различной стоимости и категорий предназначения. Это продукция популярных торговых марок в области бытовой электроники. Она имеет российские сертификаты соответствия, что подтверждает ее качество и безопасность. По всей стране работают сервисные центры, уполномоченные на проведение гарантийного ремонта и текущего профилактического обслуживания.
Своих клиентов мы приглашаем посетить демонстрационный зал, – шоурум, который находится в Москве. У вас представится возможность самому оценить качество изображения на экранах разных размеров. Здесь можно сравнить работу нескольких устройств.
Практическая информация, которую вы получите, поможет сделать осознанный выбор нужной модели. Если необходимо, мы приедем к вам и организуем выездную демонстрацию на месте.
Вы не останетесь один на один с вашей покупкой. Мы оказываем услуги по установке, подключению и настройке проекционного оборудования.
Такая аппаратура относится к разряду высокотехнологичных электронных устройств. Они требуют от владельца определенного опыта и знаний. Загляните в наш блог. Здесь публикуется множество полезных материалов, которые позволяют уверенно ориентироваться в вопросах проекционной техники.
После покупки проектора в Projector24, вам не придется думать о том, как смонтировать его собственными силами или, где найти квалифицированных работников.
Приобретенную аппаратуру, Компания готова установить у вас в квартире, доме или офисе. Все работы выполняются на высоком профессиональном уровне. Технические специалисты нашей Компании смонтировали и настроили сотни проекционных систем.
Перечень наших работ включает полноформатную установку проекционного оборудования широкого ценового диапазона, – недорогого, «бюджетной» категории и топового, Hi-Fi и High-End класса.
В соответствии с техническим заданием, мы готовы провести инсталляцию всего проекционного комплекта в вашем домашнем кинотеатре/кинозале или его отдельных частей и компонентов.
Наши специалисты прошли специализированное обучение. Они в совершенстве знают все требования и регламенты, которые предъявляют производители к установке и настройке своей продукции.
Для осмотра и фотофиксации помещения, а также проведения необходимых замеров, к вам выезжает наш технический специалист. На месте, после консультирования и определения потребностей, определяются контуры концепции вашего домашнего кинотеатра.
Проанализировав полученную информацию, мы сформируем технико-коммерческое предложение. В его состав входит раздел с детализацией видов работ и применяемых материалов и оборудования.
После того как заказчик утвердит ТКП, наши специалисты начнут работы на объекте:
На все установочные и монтажные работы проекционного оборудования мы даем гарантию – 5 лет.
Для бюджетных организаций, – школ и образовательных учреждений, мы предлагаем заключить договор на особых условиях:
Это лишь часть комплексной программы Компании Projector24 для образовательных госучреждений – «Бюджетный монтаж каждой школе».
Заключив с нами договор на инсталляцию, вы полностью избавите себя от несвойственных хлопот. Пройдет совсем немного времени, и вы будете смотреть любимый сериал или спортивную трансляцию на новой проекционной установке.