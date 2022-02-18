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Интернет-магазин проекторов

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PA503 Smart

Магазин проекторов в Москве

Projector24 — специализированный магазин проекторов с демонстрацией. Наш каталог объединяет более 1000 позиций проекционной техники мировых брендов различной стоимости и категорий предназначения. Это продукция популярных торговых марок в области бытовой электроники. Она имеет российские сертификаты соответствия, что подтверждает ее качество и безопасность. По всей стране работают сервисные центры, уполномоченные на проведение гарантийного ремонта и текущего профилактического обслуживания.

Своих клиентов мы приглашаем посетить демонстрационный зал, – шоурум, который находится в Москве. У вас представится возможность самому оценить качество изображения на экранах разных размеров. Здесь можно сравнить работу нескольких устройств.

Практическая информация, которую вы получите, поможет сделать осознанный выбор нужной модели. Если необходимо, мы приедем к вам и организуем выездную демонстрацию на месте.

Вы не останетесь один на один с вашей покупкой. Мы оказываем услуги по установке, подключению и настройке проекционного оборудования.

Такая аппаратура относится к разряду высокотехнологичных электронных устройств. Они требуют от владельца определенного опыта и знаний. Загляните в наш блог. Здесь публикуется множество полезных материалов, которые позволяют уверенно ориентироваться в вопросах проекционной техники.

Шоу-рум проекторов на Горбушке

Шоу-рум
Популярные модели
Проектор Epson EH-TW750
1938
Проектор Epson EH-TW750
Наличие уточняйте
129 865 
Основное назначениедля домашнего кинотеатра ТехнологияLCD Контрастность16000 Яркость (ANSI лм)3400 Реальное разрешение1920x1080
Проектор Epson EH-TW5820
1941
Проектор Epson EH-TW5820
Наличие уточняйте
177 838 
Основное назначениедля домашнего кинотеатра ТехнологияLCD Контрастность70000 Яркость (ANSI лм)2700 Реальное разрешение1920x1080
Проектор Acer C202i
2779
Проектор Acer C202i
Наличие уточняйте
59 324 
Основное назначениепортативные ТехнологияDLP Яркость (ANSI лм)300 Реальное разрешение854x480 Вес (кг)0.35
Проектор Hiper Cinema A1
1958
Проектор Hiper Cinema A1
Наличие уточняйте
15 541 
Основное назначениепортативные ТехнологияLCD Яркость (ANSI лм)1500 Реальное разрешение800x480 Вес (кг)0.9
Проектор CACTUS CS-PRE.05B.WXGA-W
2093
Проектор CACTUS CS-PRE.05B.WXGA-W
Наличие уточняйте
20 000 
Основное назначениепортативные ТехнологияLCD Яркость (ANSI лм)1800 Реальное разрешение1280x720 Вес (кг)1.75
Проектор Acer AOpen PV10
2252
Проектор Acer AOpen PV10
Наличие уточняйте
50 946 
Основное назначениепортативные ТехнологияDLP Яркость (ANSI лм)300 Реальное разрешение854x480 Вес (кг)0.35
Проектор Acer AOpen AH15
2784
Проектор Acer AOpen AH15
Наличие уточняйте
77 027 
Основное назначениепортативные ТехнологияDLP Контрастность10000 Яркость (ANSI лм)150 Реальное разрешение1280x720
Проектор Rombica Ray Mini
2059
Проектор Rombica Ray Mini
Наличие уточняйте
12 838 
Основное назначениеуниверсальные ТехнологияLCD Яркость (ANSI лм)800 Реальное разрешение320x240
Проектор Acer PL1520i
2748
Проектор Acer PL1520i
Наличие уточняйте
300 946 
Основное назначениедля презентаций ТехнологияDLP Контрастность2000000 Яркость (ANSI лм)4000 Реальное разрешение1920x1080
Проектор Epson EH-TW710
2021
Проектор Epson EH-TW710
Наличие уточняйте
115 676 
Основное назначениедля домашнего кинотеатра ТехнологияLCD Контрастность16000 Яркость (ANSI лм)3400 Реальное разрешение1920x1080
Проектор CACTUS CS-PRE.09B.WVGA-W
2113
Проектор CACTUS CS-PRE.09B.WVGA-W
Наличие уточняйте
15 946 
Основное назначениепортативные ТехнологияLCD Яркость (ANSI лм)1200 Реальное разрешение800x480 Вес (кг)1.5
Проектор Viewsonic PA503SMART-W
3010
Проектор Viewsonic PA503SMART-W
Наличие уточняйте
125 946 
Основное назначениепортативные ТехнологияDLP Контрастность22000 Яркость (ANSI лм)3600 Реальное разрешение1280x800
Проектор Viewsonic PA503S
1962
Проектор Viewsonic PA503S
Наличие уточняйте
62 162 
Основное назначениепортативные ТехнологияDLP Контрастность22000 Яркость (ANSI лм)3600 Реальное разрешение800x600
Проектор CACTUS CS-PRE.05B.WXGA-A
2274
Проектор CACTUS CS-PRE.05B.WXGA-A
Наличие уточняйте
22 027 
Основное назначениепортативные ТехнологияLCD Яркость (ANSI лм)1800 Реальное разрешение1280x720 Вес (кг)1.75
Проектор Viewsonic PA503W
2014
Проектор Viewsonic PA503W
Наличие уточняйте
77 838 
Основное назначениепортативные ТехнологияDLP Контрастность22000 Яркость (ANSI лм)3600 Реальное разрешение1280x800
Проектор Epson EH-TW740
1985
Проектор Epson EH-TW740
Наличие уточняйте
109 324 
Основное назначениедля домашнего кинотеатра ТехнологияLCD Яркость (ANSI лм)3300 Реальное разрешение1920x1080 Вес (кг)2.7
Проектор Epson EF-11
1950
Проектор Epson EF-11
Наличие уточняйте
143 378 
Основное назначениедля домашнего кинотеатра ТехнологияLCD Контрастность2500000 Яркость (ANSI лм)1000 Реальное разрешение1920x1080
Проектор CACTUS CS-PRO.09B.WXGA-A
2248
Проектор CACTUS CS-PRO.09B.WXGA-A
Наличие уточняйте
35 270 
Основное назначениеуниверсальные ТехнологияLCD Яркость (ANSI лм)3000 Реальное разрешение1280x720 Вес (кг)4.7
Проектор BenQ TH585
1944
Проектор BenQ TH585
Наличие уточняйте
99 595 
Основное назначениедля домашнего кинотеатра ТехнологияDLP Контрастность10000 Яркость (ANSI лм)3500 Реальное разрешение1920x1080
Проектор BenQ EW600
2343
Проектор BenQ EW600
Наличие уточняйте
124 595 
Основное назначениедля презентаций ТехнологияDLP Контрастность20000 Яркость (ANSI лм)3600 Реальное разрешение1280x800
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19/11/2021
Как работают проекторы и какие они бывают
10/10/2021
Новый проектор ProArt A1 на 3000 лм от ASUS
21/09/2021
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31/08/2021
Acer объявила о начале продаж нового проектора XD1320Wi стоимостью ...
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07/06/2021
Как подключить проектор к ноутбуку. Инструкция
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О компании

После покупки проектора в Projector24, вам не придется думать о том, как смонтировать его собственными силами или, где найти квалифицированных работников.

Приобретенную аппаратуру, Компания готова установить у вас в квартире, доме или офисе. Все работы выполняются на высоком профессиональном уровне. Технические специалисты нашей Компании смонтировали и настроили сотни проекционных систем.

Перечень наших работ включает полноформатную установку проекционного оборудования широкого ценового диапазона, – недорогого, «бюджетной» категории и топового, Hi-Fi и High-End класса.

В соответствии с техническим заданием, мы готовы провести инсталляцию всего проекционного комплекта в вашем домашнем кинотеатре/кинозале или его отдельных частей и компонентов.

Наши специалисты прошли специализированное обучение. Они в совершенстве знают все требования и регламенты, которые предъявляют производители к установке и настройке своей продукции.

С чего начинается установка

Для осмотра и фотофиксации помещения, а также проведения необходимых замеров, к вам выезжает наш технический специалист. На месте, после консультирования и определения потребностей, определяются контуры концепции вашего домашнего кинотеатра.

Проанализировав полученную информацию, мы сформируем технико-коммерческое предложение. В его состав входит раздел с детализацией видов работ и применяемых материалов и оборудования.

После того как заказчик утвердит ТКП, наши специалисты начнут работы на объекте:

  • подготовка и разводка по помещению кабелей: сигнальных и силовых, аудио и видео,
  • технологическая установка комплекта оборудования,
  • калибровка, настройка и тестирование систем,
  • предъявление заказчику проекционного комплекса,
  • обучение общим принципам управления оборудованием и его регулирования.

На все установочные и монтажные работы проекционного оборудования мы даем гарантию – 5 лет.

Для бюджетных организаций, – школ и образовательных учреждений, мы предлагаем заключить договор на особых условиях:

  • Чтобы не нарушать установленный порядок финансирования, мы готовы предоставить отсрочку платежа за выполненные услуги/работы.
  • В зависимости от объема, на монтажные работы повышенной сложности мы предложим скидки по оплате.

Это лишь часть комплексной программы Компании Projector24 для образовательных госучреждений – «Бюджетный монтаж каждой школе».

Заключив с нами договор на инсталляцию, вы полностью избавите себя от несвойственных хлопот. Пройдет совсем немного времени, и вы будете смотреть любимый сериал или спортивную трансляцию на новой проекционной установке.

Категории по типу и применению

4K Ultra HD Full HD Smart TV Андроид Беспроводные Для актового зала Для бара Для дома Для офиса Для школы Инсталляционные Интерактивные Короткофокусные Лазерные Мультимедийные Настенные Потолочные Светодиодные Стационарные Ультракороткофокусные Ультрапортативные Цифровые